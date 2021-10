Incidente sull’A16 tra un’auto e un tir: traffico bloccato a Monteforte L’incidente causato probabilmente in fase di sorpasso. Sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle 18'45 di oggi sono intervenuti sull'autostrada A 16 Napoli - Canosa, al Km. 31.700 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autoarticolato ed un'autovettura. Nell'impatto tra i due veicoli il mezzo pesante si metteva di traverso sulla carreggiata di fatto ostruendola, e i due rispettivi conducenti rimanevano feriti, e venivano prima visitati sul posto dal personale medico intervenuto e poi trasportati presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposti a controlli. Bloccata la corsia in direzione Napoli per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata dai veicoli incidentati.