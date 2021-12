Malviventi scatenati prendono di mira due villette ad Ariano Indagini in corso e bottino in via di quantificazione

Hanno approfittato e calcolato alla perfezione che in quel momento non vi fosse nessuno in casa per poter agire tranquillamente e riuscire nel loro intento. Evidentemente sapevano tutto.

E' così che una banda di malviventi, sembrerebbe composta da più persone, incappucciate è entrata in azione all'interno di due villette in località Cannelle, nel rione Martiri, a ridosso di via Villa Caracciolo ad Ariano Irpino, non molto distante dall'arena Mennea che vediamo in questa immagine notturna di Francesco Lops. Erano a bordo di una potente audi nera secondo alcune testimonianze.

Nella zona al momento del colpo vi erano dei ragazzi che hanno notato tutto e forse proprio grazie alla loro presenza l'azione dei balordi è stata in qualche modo disturbata.

Forze dell'ordine allertate tempestivamente ma dei ladri purtroppo nessuna traccia. Bottino in via di quantificazione. Indagini in corso. Ricerche indirizzate su tutto il territorio fino ai confini con la vicina Puglia ma finora senza esito alcuno.

Pochi giorni fa una coppia di ladri in pieno giorno aveva messo a segno un furto con destrezza all'interno di un negozio nella galleria commerciale di Cardito. Bottino poche centinaia di euro. Ladri ripresi dalle telecamere, un uomo e una donna in corso di identificazione. Due episodi chiaramente non collegati tra loro. Viene rivolto un nuovo e pressante appello al prefetto di Avellino Paola Spena. Si chiede un potenziamento serio e duraturo delle forze dell'ordine e un maggiore coordinamento soprattutto in prossimità delle imminenti festività natalizie.