Incendio nella struttura per immigrati a Prata, ospite si lancia dalla finestra Maxi rogo a Tavernanova Due feriti in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco

Paura e panico alla frazione Tavernanova di Prata Principato Ultra, dove è scoppiato un incendio in una struttura che ospita gli immigrati. Due di loro ora sono in gravi condizioni all'ospedale Moscati di Avellino. Le fiamme sono divampate all'interno di uno degi appartamenti che ospitano gli stranieri. In poco tempo il fuoco si è esteso per l'intera struttura. Fumo e fiamme hanno invaso la palazzina. Uno degli ospiti per evitare le fiamme e il fumo si è lanciato da una finestra. Sul posto sono arrivate due ambulanze e diverse autobotti dei vigili del fuoco del comando provinciale. Diffiicili le operazioni di spegnimento che sono tuttora in corso.