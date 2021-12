Palazzina incendiata: 53 immigrati trasferiti. Due sono positivi al Covid Si indaga sulla natura del rogo di Prata. I carabinieri in attesa della relazione dei vigili

Si indaga sulla natura del rogo che ieri ha devastato gli appartamenti di una palazzina a tre piani di Tavernanova, frazione di Prata Principato Ultra. 53 gli ospiti gambiani ospitati nella struttura che ora sono stati trasferiti in un altro luogo sicuro. La palazzina è sotto sequestro della magistratura in attesa degli accertamenti. I vigili del fuoco hanno stilato la relazione dell’intervento. Il rogo è scoppiato in uno degli appartamenti situati al primo piano. Uno degli ospiti per la paura si è lanciato dal balcone del primo piano, finendo al suolo. Due sono le persone ricoverate.

Oltre al giovane immigrato è stato necessario il ricovero di un operatore del soccorso che ha inalato i fumi del rogo. Intanto all'ospedale Moscati sono stati eseguiti come da prassi, i testi anti covid, e due immigrati portati al pronto soccorso, sono risultati positivi al Coronavirus. Ora si dovrà verificare l’esistenza di un possibile focolaio all'interno della struttura di Tavernanova. Inoltre, tutti gli operatori del soccorso, compresi i vigili del fuoco, questa mattina hanno fatto i tamponi di controllo presso la clinica Montevergine di Mercogliano.