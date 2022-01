Bancarotta fraudolenta a Sirignano: imprenditore indagato L'uomo avrà la possibilità di sottoporsi a interrogatorio

Emesso avviso di conclusione delle indagini nei confronti di un imprenditore di una società con sede a Sirignano. Il rappresentante legale della società è accusato di aver distrutto o, comunque, di non aver consegnato scritture contabili al fine di non rendere ricostruibile il patrimonio della società che aveva un volume di affari di 3 milioni di euro, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e arrecare danno ai creditori. L’indagato, difeso di fiducia dall’avvocato Giovanna Coppola, avrà la possibilità di sottoporsi ad interrogatorio per dimostrare la propria estraneità ai fatti.