Ancora uno scempio ambientale portato alla luce dal Gaci in Irpinia Guardie ambientali centro Italia in azione a Montecalvo Irpino

Ancora uno scempio ambientale, ancora una mini discarica a cielo aperto. E' quanto portato alla luce dal Gaci. Le guardie ambientali centro Italia grazie all'opera instancabile sul territorio di Mario Oliva sono entrate in azione questa volta a Montecalvo Irpino insieme al coordinatore di zona Antonio Scoppettone, particolarmente attento alle questioni del territorio che riguardano la valle del Miscano. Ed è in contrada San Giacomo che si è concentrata la loro azione. Qui i soliti incivili e incuranti dell'ambiente hanno sversato di tutto: lamiere, residui di cantiere, carcasse di varia natura, pneumatici e ingombranti. Molti dei rifiuti sono ormai interrati, avvolti dalla vegetazione. Una situazione ad altissimo rischio se si considera in zona anche la presenza di amianto. Come a Montecalvo situazioni del genere, denunciate dal Gaci, sono presenti anche in altre zone del territorio tra Ariano e Montecalvo Irpino. Un'attività di monitoraggio che continuerà incessantemente.