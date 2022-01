Autocarro in fiamme nella notte a Forino, si indaga Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento subito le fiamme

Subito dopo le ore 2'00 di questa notte, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Forino in via Verdi, per un incendio che ha interessato un autocarro in sosta lungo la strada. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l'area. Danneggiato solo un cassonetto per la raccolta degli indumenti in disuso. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i primni rilievi e avviato le indagini per verificare la natura del rogo. Stando a prima ricostruzione pare sia stato un gesto doloso.