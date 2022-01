Amianto e rifiuti nell'ex Campo prefabbricati: allarme a Montella La lettera- denuncia dell'Associazione Salvaguardia Ambiente

Nell'ambito della propria attività sociale finalizzata alla tutela non solo dell'ambiente, ma anche della salute, ASA ha constatato con profonda preoccupazione che nell'ex Campo prefabbricati, località "Schito", a Montella, a seguito dell'intervento di smantellamento dei prefabbricati leggeri, l'area si presenta oggi in una condizione di degrado inaccettabile e pericolosa.

A farla breve, vergognosa.

Tale area, anche per la sua notevole estensione, risulta ormai trasformata in vera e propria discarica abusiva: i residui di demolizione, le lastre di eternit degradate, i cumuli di luridi materassi e masserizie varie, le montagne di sacchi di plastica colmi di non si sa cosa, i rimasugli di lane minerali deteriorate e di vetri frantumati e dispersi per tutta l'area, offrono uno scenario di rara indecenza. A completare il quadro desolante non poteva mancare un gabinetto abbandonato di ceramica bianca a fare bella mostra di sé!

Pertanto, considerato che l'area:

- è estesa per circa ventimila metri quadri, ricadenti essenzialmente nel perimetro urbano;

- si trova anche a ridosso di nuclei abitati;

- dista solo qualche centinaia di metri dal cimitero;

- risulta aperta e accessibile a chiunque e sinanche abitata da qualche famiglia;

ritenuto inoltre che:

come discarica abusiva, costituisce situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

costituisce uno sfregio al decoro e alla dignità del comune di Montella,

le condizioni di particolare gravità sotto il profilo ambientale dell'ex campo prefabbricato "Schito", innanzi descritte e documentate, impongono idonei e tempestivi interventi:

ASA CHIEDE

a tutti i soggetti in indirizzo, ognuno in ragione delle proprie responsabilità, di attivarsi immediatamente a verificare la condizione di degrado e di pericolo in cui la citata area versa e adottare ogni doverosa iniziativa, anche al fine di assicurare alle persone che ancora vi risiedono soluzioni abitative dignitose.

All'ASL: di eseguire ogni opportuno e doveroso accertamento sui luoghi, adottando i provvedimenti consequenziali.