Bonito: comunità sconvolta per una morte davvero inaspettata Il dolore del sindaco in paese: "Rimpiangeremo inutilmente quello che non siamo riusciti a capire"

"Quando una persona così, tutto simpatia e sorrisi decide di spegnere la sua esistenza ti rendi conto che tutti abbiamo perso qualcosa, la sua famiglia, i suoi amici, chi non è stato in grado di capire che anche dietro un sorriso ci può essere un deserto pauroso e pericoloso."

Sono le parole commosse del sindaco di Bonito Giuseppe De Pasquale dopo la terribile notizia che ha letteralmente sconvolto l'intera comunità. Il ritrovamento di un uomo suicida nella sua abitazione nel centro del paese a pochi metri dal comune.

Aveva 55 anni Crescenzo, non era sposato ed era considerato da tutti un simbolo della piazza per il suo carattere sempre gioviale. Definito in paese un bonitese doc. Sono stati i carabinieri a fare la triste scoperta dopo la segnalazione di scomparsa da parte dei familiari e amici che non erano riusciti a mettersi in contatto.

"Non avevi certo bisogno così di un momento di visibilità. Lo hai sempre avuto, con la tua semplicità. Hai sorpreso tutti ma non dovevi lasciare vuoto quel tuo spazio immenso sulla tua piazza, sulle tue scale. Rimpiangeremo inutilmente quello che non siamo riusciti a capire, ma a che serve! Tu non ci sei, non ci senti, forse, ma noi sentiremo colpevolmente la tua assenza, silenziosa e rumorosa. Riposa in pace, se sei convinto di averla trovata!

La salma è stata trasferita nel cimitero del paese per gli accertamenti da parte del medico legale Oto Macchione incaricato dalla procura della repubblica di Benevento e successivamente rilasciata e riaffidata ai familiari per lo svolgimento dei funerali. Lascia il papà, il fratello e le sorelle. Una famiglia esemplare, onesta e dedita al lavoro. Una tragedia che ha sconvolto tutti. L'intera comunità si stringe con affetto al loro fianco.