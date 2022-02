Pedinamenti e telefonate notturne alla sua ex: arrestato 30enne di Aiello Le indagini di carabinieri e Procura di Avellino

E' finito l'incubo per una donna che per mesi e mesi ha subito i maltrattamenti del suo compagno. Oggi i carabinieri hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per un 30enne di Aiello de Sabato, accusato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni aggravate. Le indagini coordinate dalla Procura di Avellino e i carabinieri della locale compagnia hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo che nel tentativo di riappacificazione con la sua donna ha cominciato invece a tormentarla.

Pedinamenti, appostamenti sotto casa sua e telefonate a tutte le ore del giorno, anche di notte, ingenerando nella donna, ovviamente, uno stato di ansia, tale da farle modificare il suo stile di vita. Finalmente l'incubo è terminato, anche grazie al lavoro svolto dai carabinieri che hanno svolto le delicate indagini.