Acquista merce online ma non gli arriva mai: c'è un indagato L'indagato cercherà di dimostrare la sua innocenza sottoponendosi a interrogatorio

Dovrà difendersi dall’accusa di truffa, aggravata dalla “minorata difesa” V.G. commessa nei confronti di un cittadino di Avellino. In particolare, l’indagato secondo la Procura di Avellino, avrebbe offerto in vendita sul sito “subito.it” dei beni acquistati dalla persona offesa che, dopo aver contattato V.G. all’utenza ad egli intestata e ad aver proceduto alle effettuare il bonifico sulla carta prepagata “Money”, però non li ha mai ricevuti. L’indagato, difeso dall’avvocato Giovanna Coppola, cercherà di dimostrare la propria estraneità ai fatti sottoponendosi ad interrogatorio. Si aggiunge, infine, che anche altre Procure in Italia hanno emesso altri avvisi di garanzia nei confronti dell’indagato per aver commesso presumibilmente i medesimi reati nei confronti di moltissimi altri acquirenti. Si ricorda che, fino a quando non è emessa sentenza definitiva, vige il principio di presunta innocenza.