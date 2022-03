Emergenza cinghiali: piano d'azione straordinario nella Valle del Cervaro Terreni devastati dalla furia degli animali a Savignano Irpino, il sindaco convoca il Criuv

Terreni devastati dalla furia dei cinghiali, oramai vicino alle abitazioni sia di notte che di giorno o lungo le strade. E' proprio di stamane la notizia di uno scampato pericolo lungo la provinciale che porta a Savignano Irpino per un automobilista di Ariano.

La Valle del Cervaro è tra le aree più martoriate. I danni alle coltivazioni sono incalcolabili come del resto in altri territori. Da qui la necessità di un piano d'azione straordinario, affidato al Criuv, centro di riferimento regionale per l’igiene urbana e veterinaria.

Tavolo di concertazione stamane nella sala consiliare del comune savignanese convocato dal sindaco Fabio Della Marra che non è rimasto in silenzio di fronte a questo grido di allarme.

"Un piano - ha affermato il sindaco Fabio Della Marra - che va a contrastare un'emergenza che ormai è diffusa sul territorio e riguarda più aspetti, dall'incolumità delle persone, agli utenti della strada, ai danni che subiscono ogni giorno i contadini e purtroppo anche alla paura legata alla peste suina che potrebbe diffondersi tramite la presenza di questi animali sul territorio. Cercheremo di individuare una serie di aree critiche e di porre in essere tutti gli strumenti che il piano ci consente, fare ordinanze e partire con le catture e selezione."

Recentemente anche la Coldiretti, ha sollecitato nuovamente il governo e di tutte le regioni affinchè si possa individuare una soluzione adeguata e definitiva a questa problematica.