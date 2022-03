Furto e deturpamento di bellezze naturali, denunciati titolari di imprese edili Avevano portato via materiale dall'alveo del fiume Sabato

I Carabinieri della Stazione Forestale di Avellino hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica i titolari di tre imprese operanti nel settore edile, per concorso nei reati di “furto aggravato” e “deturpamento di bellezze naturali”.

All’esito di mirati controlli eseguiti in area demaniale a confine tra i comuni di Tufo e Prata di Principato Ultra, i militari hanno riscontrato il furto di materiale litoide dall’alveo del fiume Sabato, perpetrato con l’utilizzo di un escavatore che stava caricando il materiale su un autocarro.

Alla luce delle evidenze emerse dalla flagranza del reato, oltre al deferimento dei tre soggetti, sono stati sottoposti a sequestro sia i mezzi utilizzati per commissione del reato sia il materiale illecitamente prelevato.