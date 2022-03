Taglio boschivo non autorizzato ad Avella: denunciato titolare di un'azienda L’area interessata, sottoposta a vincolo idrogeologico, ricade nel “Parco Regionale del Partenio"

I carabinieri della stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un’azienda boschiva per “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali” e “Vendita di legname in assenza di tracciabilità”: dalle indagini è emerso che la ditta, nel territorio del comune di Avella, aveva proceduto al taglio di circa 2mila metri quadrati di bosco ceduo senza munirsi delle necessarie autorizzazioni e commercializzato la legna così ottenuta.

L’area interessata, sottoposta a vincolo idrogeologico, ricade all’interno del perimetro del “Parco Regionale del Partenio” e del Sito di Interesse Comunitario “Dorsale dei Monti del Partenio”.

Elevate altresì sanzioni amministrative sia a carico del titolare dell’azienda che del proprietario del terreno;