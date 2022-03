Auto in fiamme davanti la chiesa di Sant'Anna ad Avellino: vigili in azione Le fiamme hanno distrutto una utilitaria parcheggiata lungo corso Umberto

Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri, sono stati impegnati in due interventi riguardanti altrettanti incendi di autovetture. Il primo è stato effettuato subito dopo le ore 22'00 nel comune di Sirignano, in via Domenico Acierno, dove un'auto parcheggiata nei pressi di un'abitazione era completamente avvolta dalle fiamme. Le stesse sono state spente mettendo in sicurezza l'area, si sono registrati lievi danni alla facciata dell'edificio. La squadra della sede centrale, subito dopo la mezzanotte, è intervenuta nella centralissima piazza Del Popolo ad Avellino, proprio nei pressi della Chiesa di Sant'Anna, sempre per un incendio che ha interessato un'autovettura in sosta. Il tempestivo intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di evitare danni alla Chiesa.