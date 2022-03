L'avvocato D'Agostino nominata commissario straordinario al Foro di Nola Dopo lo scioglimento dell'Ordine degli avvocati di, la nomina del ministero della giustizia

Un incarico prestigioso per l’avvocato avellinese Biancamaria D’Agostino che andrà a ricoprire al foro di Nola, come commissario straordinario dell'ordine forense, L’avvocato D’Agostino avrà dunque il compito di convocare l'assemblea per le elezioni del Consiglio entro centoventi giorni dall'emissione del decreto del Ministero della Giustizia, nonché di provvedere alla gestione ordinaria ed al disbrigo delle pratiche urgenti sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

La penalista irpina è stata investita dall’importante incarico in seguito allo scioglimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola, essendo cessati dalla carica oltre la metà dei suoi componenti e, dunque, per l'intervenuto venir meno del quorum costitutivo. Un impegno importante per la dottoressa D’Agostino, avvocato Cassazionista, e Giudice Onorario presso la Corte d'appello di Roma, nonché Consigliere di Amministrazione del FEC / Ministero dell' Interno e già consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avellino dal 2006 al 2019.

«È un impegno che mi onoro di portare a compimento - ha dichiarato - nell'interesse della classe forense di Nola, appartenente ad un Foro illustre e prestigioso, che quanto prima dovrà risolvere le criticità che hanno determinato lo scioglimento del CdO».