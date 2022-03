Scarti edili nel vallone a Pedamenta, denunciato imprenditore di Mirabella I carabinieri Forestali hanno eseguiti una serie di controlli per la tutela dell'ambiente

I Carabinieri della Stazione Forestale di Mirabella Eclano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento il titolare di un’impresa di

costruzioni per gestione illecita di rifiuti. Nella circostanza, in località “Pedamenta” di Mirabella Eclano, gli operanti hanno constatato lo sversamento di materiale edile di scarto lungo la scarpata di un vallone, a riempimento di una depressione naturale. All’esito dell’attività, eseguita unitamente ai militari della locale stazione territoriale,

l’area interessata è stata sottoposta a sequestro.