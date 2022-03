Notte di paura ad Avella, colpi di pistola contro un tir in transito Illeso il conducente. A sparare un malvivente con volto travisato

Verso le 3.00 di stanotte i Carabinieri della Compagnia di Baiano sono intervenuti ad Avella, Via Tombe Romane, per l’esplosione di alcuni colpi di pistola.

Dai primi accertamenti pare che un malvivente, a bordo di un’auto e con volto travisato, dopo essersi affiancato a un Tir di un’azienda del luogo, abbia esploso un colpo di pistola verso la parte bassa della motrice. Illeso il conducente.

Indagini in corso.