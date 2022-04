Atti vandalici a San Martino, telecamere prese di mira dai ragazzini La denuncia dell'amministrazione comunale attraverso i social

Episodio di vandalismo a San Martino Valle Caudina, denunciato dall'amministrazione comunale in una nota sui social: "Nel periodo di Pasqua un gruppetto di ragazzini si è divertito a tirare sassi per tentare di distruggere, dalla villetta 'Enrico Cardone', le telecamere per la videosorveglianza. Pur provocando danni alla struttura dell'edificio scolastico, non ci sono riusciti e, purtroppo, la telecamera non li ha inquadrati. I nostri ragazzi sono, alcune volte, protagonisti di episodi di vandalismo. In parte manca loro una coscienza civica che né la famiglia, né le altre agenzie educative presenti sul territorio, riescono a far nascere e a maturare. Abbiamo tutti il dovere di fare qualcosa, anche se la filosofia di vita e di azione che governa l'attuale convivere civile non aiuta".