Tir in fiamme, fumo e paura in A16. Code e disagi tra Candela e Grottaminarda Sul posto i vigili del fuoco e agenti della polstrada

Veicolo industriale in fiamme carico di batterie per veicoli, disagi in A16. Il mezzo ha preso fuoco intorno alle 18.30 causando code e disagi alla circolazione in autostrada tra Candela e Grottaminarda nel territorio di Lacedonia, all'altezza del chilometro 115.

Sul posto è stato tempestivo l'arrivo di pattuglie della sottosezione della polstrada di Grottaminarda e dei vigili del fuoco. Traffico bloccato e code in A16, per gli automobilisti in transito. Gli agenti della polstrada hanno subito provveduto a dirottare l'arrivo delle auto in transito con uscite obbligatorie a Candela, per quanto diretti in direzione Napoli, e a Grottaminarda, per gli automobilisti in transito in direzione Bari. I vigili del fuoco sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona.