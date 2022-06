Delirio in piazza ad Avella, insegue i passanti con una pistola: denunciato L'Arma si è rivelata finta, ma priva di tappo rosso

I carabinieri della stazione di Avella hanno denunciato un 40enne del posto per porto abusivo di arma. Tutto è iniziato nel pomeriggio di lunedì scorso con la segnalazione al “112” di un uomo che ad Avella, in Piazza Convento, armato di una pistola, senza alcuna apparente motivazione, inseguiva alcuni passanti.

Nessuno poteva immaginare che si trattasse di un’arma ad aria compressa, priva di “tappo rosso”.

Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno proceduto all’acquisizione di utili informazioni nonché delle immagini dei sistemi di videosorveglianza attivi sul posto, individuando così il presunto responsabile che, all’esito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso della pistola, rivelatasi di tipo “air soft gun”, simile a quelle in uso alle Forze di Polizia. L’arma è stata sottoposta a sequestro e il 40enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.