Scomparsa Mimì Manzo, il giallo dei filmati: perquisite due abitazioni Perquisizioni per cercare i video della sorveglianza. Nei prossimi giorni nuovi interrogatori

I filmati della sera in cui è scomparso Domenico Manzo sono ora al centro di una nuova attività investigativa della Procura di Avellino e dei carabinieri della compagnia di Avellino. Due perquisizioni disposte dal pm a caccia dei video che mancano all’appello. Perquisizioni nei confronti di due persone che avrebbero acquisito l’hard disc delle riprese di un ristorante, dove Mimì Manzo era passato prima di scomparire nel nulla. Altri accertamenti verranno eseguiti sul Suv noleggiato dall’amica della figlia e su cui si concertano gli inquirenti. L’ipotesi è che Mimì possa essere salito proprio in quell’auto prima di sparire. Secondo la testimonianza del gestore dell’autonoleggio, la Troc fu consegnata ammaccata e piena di fango e fogliame. Intanto, nei prossimi giorni saranno scoltate altre persone informate sui fatti in Procura. Ma in paese c’è un clima di sconforto totale per l’assenza improvvisa di Mimi e il silenzio di tanti.