Incidente sul lavoro a Montoro: muore 48enne al Moscati Dieci giorni fa il 48enne rimase gravemente ferito. Il decesso in ospedale ad Avellino

Cadde mentre potava alberi a Montoro, è morto l’operaio 48enne rumeno. Non ce l’ha fatta l’operaio rumeno, che qualche giorno fa cadde battendo la testa mentre stava eseguendo dei lavori di potatura di alcuni alberi in un fondo agricolo a Montoro. E’ deceduto al Moscati, dopo quasi 10 giorni in rianimazione.

L'uomo residente nel salernitano lo scorso 7 giugno cadde da un albero mentre era intento a effettuare lavori di potatura in un fondo agricolo a Montoro. L’uomo era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Moscati di Avellino in gravi condizioni. Di ieri la notizia del suo decesso. Sulla dinamica dei fatti, indaga l’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Solofra.