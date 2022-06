Prata, scomparsa Manzo: nuovi interrogatori in Procura Dovranno comparire negli uffici del procuratore Airoma i genitori dell'amica della figlia di Mimì

Continua senza sosta il lavoro della Procura di Avellino sul caso della scomparsa di Domenico Manzo, il 69enne di Prata Principato Ultra, di cui non si hanno più notizie da un anno e mezzo. Questa mattina compariranno, davanti al procuratore Domenico Airoma e al pubblico ministero Lorenza Recano, i genitori dell’amica della figlia di Manzo (difesa dall’avvocato Rolando Iorio ed accusata di concorso in sequestro di persona).

Dopo aver convocato il figlio dello scomparso, Francesco e un dipendente di Irpiniambiente (non indagato), si continua ad interrogare delle persone informate sui fatti. Al momento gli indagati restano tre: i due ex fidanzati, amici dei figli di Mimì, entrambi indagati, rispettivamente per concorso in sequestro di persona e false dichiarazioni e favoreggiamento, oltre alla figlia 22enne di Mimì, Romina. Gli inquirenti stanno verificando chi fosse presente alla festa di compleanno di Romina (difesa dall’avvocato Federica Renna ed indagata per sequestro di persona) e cosa è accaduto all’uomo dopo essersi allontanato dalla sua abitazione.