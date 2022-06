A Montella salvato un esemplare di picchio rosso maggiore Difficili le operazioni di soccorso del pennuto da parte della Forestale di Bagnoli

Ancora una volta i carabinieri Forestali corrono in soccorso agli animali in difficoltà. I militari della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino, a seguito di segnalazione da parte di una signora di Montella, sono intervenuti in località “Verteglia” dove hanno soccorso un esemplare di “Picchio Rosso Maggiore” che, in evidenti difficoltà motorie, non riusciva a spiccare il volo. Difficili le operazioni di soccorso del pennuto che, dopo l’ispezione veterinaria, è stato trasportato presso il Centro Raccolta e Recupero Rapaci di Napoli per una più accurata diagnosi sulle condizioni di salute.