Caso Manzo, c'è il quarto indagato: è la madre di Loredana Il 26 luglio arriveranno i Ris per effettuare rilievi sull'auto noleggiata la sera della festa

Si allarga l’inchiesta sulla scomparsa di Domenico Manzo, il 69enne di Prata Principato Ultra di cui non si hanno più notizie da gennaio del 2021. La Procura di Avellino ha iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento personale anche la madre di Loredana Scannella, l’amica di Romina, figlia di Mimì. Inoltre, la stessa Procura, questa mattina, ha comunicato ai difensori delle quattro persone indagate (Romina Manzo, Loredana Scannelli e sua mamma Pasqualina e Alfonso Russo), che il 26 luglio si effettueranno gli accertamenti tecnici sulla Volkswagen T-Roc noleggiata da Romina e Loredana il giorno della scomparsa di Mimì. La svolta può arrivare proprio dagli accertamenti dei carabinieri del Ris di Roma sull'auto. Grazie al luminol si scoprirà se ci siano ancora tracce di Mimì in quell'auto. Perché gli inquirenti hanno un'idea: il pensionato potrebbe essere stato investito e ucciso, poi fatto sparire.