Caso Manzo, Eleonora testimone chiave per risolvere il giallo della scomparsa La 19enne sentita come persona informata dei fatti ha riferito cosa è accaduto quella sera

E' stata ascoltata per più di un'ora Eleonora Losco, la giovane di Prata Principato Ultra, amica di Romina Manzo, che potrebbe rappresentare la chiave di volta del caso di Mimì Manzo, scomparso a gennaio 2021. Eleonora era presente alla famosa festa a casa Manzo, ed è stata l'ultima persona a vedere Mimì. La 19enne è stata sentita dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, come persona informata dei fatti e ha risposto a tutte le domande. Ha ricostruito punto per punto tutti i momenti di quella serata e ha riferito di tutti i partecipanti alla festa.

Eleonora frequentava da sempre casa Manzo, era molto amica di Romina, tant'è che una volta l'ha anche ospitata a casa per qualche mese, sempre in seguito a un litigio avuto col padre. Domenico Manzo, prima di sparire nel nulla, dopo la lite avuta con la figlia, la sera dell'8 gennaio, ha incrociato proprio Eleonora sull'uscio di casa e le avrebbe detto: mia figlia non capisce che i suoi amici se ne approfittano di lei, e infuriato è andato via. Eleonora nel rientrare in casa ha riferito al gruppo degli amici presenti di questo particolare, e ha detto di aver notato che poco dopo l'allontanamento di Manzo, Alfonso Russo, il giovane di Grottolella indagato per false dichiarazioni, ha preso l'auto ed è uscito. I suoi spostamenti si notano nelle telecamere installate in paese. Il giovane fa diversi spostamenti, tra il bar, via dell'Annunziata e la zona della ferrovia.

La verità sta emergendo pian piano e il punto su cui si soffermano i carabinieri sono proprio gli attimi successivi all'allontanamento di Manzo. Non è possibile che si sia volatilizzato nell'arco di pochi chilometri e in poco tempo. Ma dov'è la verità? E' possibile che in un anno e mezzo nessuno di quei giovani presenti alla festa abbia potuto svelare un elemento, seppur minimo, che abbia potuto far luce sul destino di Domenico Manzo?

Intanto, Eleonora ha anche riferito di Loredana Scannelli, altra partecipante alla festa, e ha confermato di averla vista arrivare a casa Manzo tutta sconvolta, con i capelli in disordine e calze rotte. Dunque, l'interrogatorio della giovane potrebbe dare la spinta finale alle indagini che potrebbero portare all'emissione imminente di una o più misure cautelari.