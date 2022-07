Per non dimenticare, i vigili del fuoco ricordano la notte della strage del bus Era la sera del 28 luglio 2013 sul viadotto Acqualonga a Monteforte Irpino in provincia di Avellino

Condividi









I vigili del fuoco lavorarono tutta la notte per estrarre i 10 sopravvissuti al terribile incidente e i 38 deceduti"