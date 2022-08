Alluvione a Monteforte, si lavora senza sosta ma la montagna fa ancora paura Decine di volontari e vigili del fuoco all'opera per liberare le strade dal fango e dai detriti

Hanno lavorato senza sosta tutta la notte i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile per mettere in sicurezza le abitazioni e liberare le strade dal fango. Splende il sole su Monteforte Irpino ma per la comunità è un giorno difficile, e si guarda con apprensione alla montagna, sperando che le prossime ore non riservino ulteriori sorprese: nel pomeriggio infatti sono previste ancora precipitazioni.

La colata di acqua e detriti che è venuta giù nello spazio di due ore ieri pomeriggio ha causato gravi danni, ma in poco tempo sono giunti sul posto oltre 70 volontari con mezzi speciali. La Protezione civile, la Prefettura di Avellino e le autorità locali stanno collaborando per gli interventi. Il direttore generale Italo Giulivo è costantemente in contatto con il presidente De Luca che segue l’evolversi della situazione.

Il sindaco di Monteforte intanto ha attivato il Coc, Centro Operativo Comunale, e sono stati allertati anche Sma Campania e Comunità Montana. Per segnalazioni urgenti di situazioni di pericolo è possibile contattare i seguenti numeri:

Costantino Giordano 3892581629

Martino Santulli 3477523108

Franco Archidiacono 3809019050

Giulia Valentino 3477511761

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha scritto a tutti i sindaci irpini per confermare il supporto dell’Ente ai Comuni che si trovano a registrare problemi causati dal maltempo. In Provincia è stato istituito un Tavolo Permanente per l’Emergenza Maltempo, proprio al fine di fornire supporto alle Amministrazioni Comunali che ne facciano richiesta.

“Già dalla serata di martedì, 9 agosto 2022 – evidenzia il presidente Buonopane - l’Ente si è attivato per alcuni interventi. La Provincia è pronta a fare altrettanto, qualora si dovesse presentare l’esigenza in qualsiasi zona del territorio irpino. Eventuali richieste di supporto vanno inviate a info@pec.provincia.avellino.it. Con alcuni sindaci sono costantemente in contatto per verificare la situazione, dopo le devastanti piogge di ieri. Ribadisco solidarietà e vicinanza alla comunità di Monteforte Irpino e a tutti i cittadini che si trovano a fare i conti con i disagi determinati dal violento nubifragio”.

La solidarietà. Da tutta Italia è giunta la solidarietà delle istituzioni e di centinaia di persone che alla vista delle immagini del violento nubifragio che si è abbattuto sull'irpinia hanno telefonato ad amici e parenti.

Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli esprime in una nota vicinanza al popolo irpino. ““Innanzitutto vorremmo esprimere la nostra vicinanza e la nostra solidarietà al popolo irpino per questa tragedia sfiorata e per i danni subiti.”- commenta il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli - “E ’sempre più chiaro che non si può immaginare un futuro senza portare avanti la battaglia al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici visto che la natura devastata dall'uomo si sta sempre di più ribellando ad esso. Dovranno essere prioritari gli interventi per adeguare le strutture e le infrastrutture del territorio ai cambiamenti climatici dato che i fenomeni atmosferici diverranno, a causa d’inquinamento, via via più estremi ed i temporali d’estate, che diventa sempre più torrida per il riscaldamento globale, saranno sempre più violenti. “