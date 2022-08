Cade dalla bici, trasportata in elicottero ad Avellino: 49enne grave al Moscati La donna residente a Cairano ma di origini straniere versa in serie condizioni

Cade dalla bici elettrica, è grave al Moscati di Avellino. É ricoverata, intubata, nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Avellino la 49enne straniera, che stamane a bordo della sua bici è piombata, percorrendo una strada comunale in forte pendenza ad Andretta in contrada Occhini, contro un muro di cemento cadendo, per l’urto, sulla sottostante strada provinciale 91. Un volo di qualche metro violentissimo. Sul posto i sanitari che hanno accertato le serissime condizioni della donna . Sul posto i Carabinieri di Andretta, che hanno effettuato ogni rilievo. La 49enne resta sotto stretta osservazione dei sanitari in gravissime condizioni.