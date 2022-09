Tragedia a Montella: incendio in una casa, muore 50enne Difficili le operazioni di spegnimento del rogo. Choc in paese

Rogo in casa, muore 50enne a Montella. Tragedia nel piccolo comune altirpino questa sera. I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 19'20 di oggi 20 settembre, sono intervenuti in via Piazzavano per l' incendio che si è sviluppato in una abitazione del posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato immediatamente la locale squadra del distaccamento di Montella, supporta dalla squadra del distaccamento di Lioni, un'autobotte e un'altra squadra dalla sede centrale di Avellino. Le fiamme che hanno avvolto l'intera abitazione sono state spente con non poche difficoltà, visto che la casa era situata in fondo ad un vicolo molto stretto. Purtroppo all'interno è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo di 50 anni. Dolore e cordoglio in paese.