Sbanda e si schianta contro il guard rail, 67enne trasportato al Moscati Volturara Irpina. Incidente stradale questo pomeriggio. L'uomo ferito è in ospedale

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, subito dolo le ore 18'30 di oggi 9 ottobre, è intervenuta nel territorio del comune di Volturara Irpinia, in via Tortoricolo, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva contro il guard rail. L'uomo alla guida di 67 anni, originario di Volturara Irpina è rimasto incastrato nell'abitacolo, e dopo essere stato estratto è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.