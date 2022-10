Crocifisso d'oro sparito, archiviata indagine a carico di don Lorenzo Di Chiara La decisione del Gip di Benevento per l'ex parroco di Montecalvo Irpino

Archiviata dal gip Loredana Camerlengo, così come chiesto dal pm Francesco Sansobrino e dalla difesa, l'indagine a carico di don Lorenzo Di Chiara, ex parroco di Montecalvo Irpino.

Difeso dall’avvocato Marco Cattaneo, il sacerdote era stato chiamato in causa per la sparizione di un ‘Crocifisso aureo’, forgiato con oro votivo, offerto in dono a San Pompilio Maria Pirrotti e conservato a Montecalvo Irpino presso il Museo parrocchiale.

Le indagini – si legge in una nota -, “supportate dalle investigazioni difensive dell’avvocato Marco Cattaneo, hanno chiarito l’assoluta estraneità ai fatti addotti a Don Lorenzo Di Chiara, coinvolto nelle indagini solo a causa di “lamentele, sospetti ed illazioni” e non supportate da alcuna evidenza investigativa”. E ancora: “Sia l’esponente Franco Aramini che il querelante Don Giancarlo Scrocco, successore di don Lorenzo, hanno rinunciato alla facoltà” di opporsi alla richiesta di archiviazione.