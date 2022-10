Lutto ad Avellino: addio a Enzo Arricale, fondò Radio Alfa con Ciro Vigorito Aveva 71 anni ma da tempo lottava contro un male che non perdona. Cordoglio in città

Aveva fondato con Ciro Vigorito ad Avellino Radio Alfa, storia radio privata che passò alla storia per la registrazione del rumore del terremoto del 1980.

E' scomparso a 71 anni, Enzo Arricale, personaggio popolare e poliedrico che nella sua vita da avvocato era riuscito a interpretare ogni ruolo, dal musicista al dj, dal pubblicitario al manager. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore e incredulità in città dove non tutti sapevano della sua battaglia contro un male che non perdona. Abitava a Colonna, in provincia di Roma, dove si era trasferito una ventina di anni fa. Aveva lo studio legale a Frascati. "Un ragazzo estremamente moderno, nuovo, diverso nel modo di pensare, uno dei primi che viaggiava in autostop e fu tra i pionieri dei gruppi musicali irpini", lo ricorda così sul "Mattino" (nella foto l'immagine dell'articolo in edicola oggi) Michele Acampora, storico e studioso della musica contemporanea. I funerali a Colonna, ai Castelli Romani, è stato tumulato ad Altavilla Irpina nella tomba di famiglia. Lascia le figlie Stella e Michela e la compagna Laura Frangini, giornalista e scrittrice a cui vanno le nostre più sentite condoglianze.