Emergenza carcere ad Avellino, OSAPP: "Carenza di personale e cattiva gestione" Il consigliere nazionale Fattorello: "Nel penitenziario tante cose da rivedere"

“Una polveriera pronta ad esplodere”. “Falso. Sono affermazioni non conformi alla verità e che configurano un procurato allarme”. È scontro tra il Sappe, sindacato di polizia penitenziaria, dopo la denuncia della presa in ostaggio di due agenti, da parte di due detenuti e la direttrice dell'istituto penitenziario avellinese Concetta Felaco. La versione fornita dal segretario nazionale Sappe Donato Capece, secondo la direzione del carcere, non avrebbe alcun fondamento. E intanto nella polemica interviene anche l'Osapp che non conferma la denuncia ma parla comunque di un penitenziario in grande difficoltà. "Subito una commissione ispettiva. Il caos a Bellizzi non è frutto solo della cronica carenza di personale. “Nel carcere di Avellino non funziona nulla – la denuncia del consigliere nazionale Emilio Fattorello – dopo una ispezione di aprile sono state richieste 113 prescrizioni. Chiediamo all'amministrazione penitenziaria di effettuare al più presto una verifica se queste prescrizioni sono state adempiute”.