Avellino, bar stadio Partenio: nuova istanza dinanzi al Tar di Salerno I bar dello stadio resteranno chiusi fino al 2 novembre in attesa di un’ulteriore udienza

Chiusura bis dei bar dello Stadio, fissata una nuova udienza davanti al Tar di Salerno. A presentare l’istanza gli avvocati Gerardo Santamaria e Alessandro Acone nell’interesse di Vittorio Forte (gestore del bar della Curva Sud): “A seguito del provvedimento del Tar che aveva fissato l'udienza di merito al 14.12.2022, non confermando però la sospensione della chiusura dei bar, abbiamo presentato una specifica istanza di revoca/modifica e siamo riusciti ad ottenere la fissazione di una ulteriore udienza, fissata il 2 novembre, per cercare di ottenere un’ulteriore apertura dei bar almeno fino all’udienza finale di dicembre. I bar, quindi, restano chiusi almeno fino al 2 novembre”.

Intanto anche i difensori Giuseppe Di Gaeta e Antonio Barra, legali di Antonella Altavilla (titolare dei bar delle tribune) hanno presentato l’istanza dinanzi al tribunale amministrativo di Salerno e restano in attesa della fissazione dell’udienza per discutere il ricorso avvero la chiusura delle attività disposta l’8 ottobre scorso dal Comune e dalla Prefettura di Avellino.

La prima chiusura dei bar dello Stadio Partenio-Lombardi

Il Comune e la Prefettura di Avellino il 24 agosto scorso revocarono la Scia e chiuso i tre bar dello Stadio Partenio-Lombardi. Tutto era partito dalla richiesta di rinnovo della licenza in vista della nuova stagione calcistica. Stando a quanto emerse il Comune aveva informato il Prefetto dell’adozione del provvedimento del rilascio delle licenze. Ma la risposta da parte dell’Ufficio Territoriale di Governo fu immediata e il Comune di Avellino adottò il provvedimento di chiusura delle tre attività (una ubicata nella Curva Sud e due nelle tribune Montevergine e Terminio) per "grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica", ritenuto sussistente dalla Prefettura.