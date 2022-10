Avellino, astensione dei penalisti per la carenza di assistenza psichiatrica Gli avvocati denunciano la mancanza di medici ed infermieri nel carcere di Bellizzi Irpino

Nuova astensione dei penalisti. Il 26 e 27 ottobre gli avvocati irpini si asterranno dalle udienze penali. Astensione proclamata dalla Camera penale Irpina, presieduta dall’avvocato Quirino Iorio per denunciare delle anomalie dell’assistenza sanitaria ai detenuti presso gli istituti di pena presenti nel territorio del circondario di Avellino e di competenza dell’ufficio di sorveglianza di Avellino. Carente sostengono gli avvocati l’assistenza psichiatrica ai detenuti “dall’endemica carenza di stabili figure specialistiche, nonché dalla mancanza di una regolare continuità assistenziale a causa dell’assenza di medici generici e dell’insufficienza di infermieri per coprire i turni”. Una situazione inaccettabile – ad avviso degli avvocati irpini – che incide in maniera negativa sui tempi di attesa per le visite specialistiche affidate a professionalità esterne. A ciò si aggiunge anche l’aspetto “dell’agibilità dell’Ufficio di Sorveglianza la difficoltà dei difensori di colloquiare con i magistrati in servizio all’ufficio di sorveglianza di Avellino per evidenziare le situazioni che necessitino di un intervento da parte del giudice, non essendo stato possibile stabilire un calendario di ricevimento”.