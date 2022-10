Aggressione a Mikovschi, i tre tifosi davanti al Gup Gli avvocati hanno presentato istanza di patteggiamento

Aggressione a Mikovski: fissata l’udienza preliminare a seguito dell’istanza di patteggiamento presentata dai difensori dei tre imputati. Il 29 novembre i tre tifosi biancoverdi difesi dagli avvocati Gaetano Aufiero, Fabio Tulimiero e Nicola D’Archi chiederanno di patteggiare. Istanza sulla quale la procura di Avellino ha già manifestato il suo parere favorevole.

Le accuse mosse nei loro confronti

I tre giovani sono accusati di rapina aggravata, violenza e minaccia, nei confronti del giocatore 23enne dell’Us Avellino. Quest’ultimo venne bloccato, minacciato, denudato dopo una sconfitta casalinga costata l’eliminazione dai playoff per andare in Serie B lo scorso 4 maggio. I tre dopo aver bloccato la Q5 sulla quale viaggiava Micovschi gli avrebbero urlato: “non sei degno di indossare la maglia dell’Avellino” per poi strattonarlo ripetutamente e colpirlo per ben due volte con dei pugni.