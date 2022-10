Covid oggi in provincia di Avellino: i dati dei contagi fanno sempre paura Su 1127 tamponi effettuati sono risultate positive 199 persone. Ad Avellino città 28 contagi

L'Asl di Avellino ha diffuso i dati dei contagi Covid delle ultime 24 ore. Su 1127 tamponi effettuati sono risultate positive 199 persone. E' sempre Avellino a guidare la classifica per i contagi tra i comuni. Ecco i dati:

Aiello del Sabato 4

Ariano Irpino 12

Atripalda 13

Avella 1

Avellino 28

Baiano 1

Bisaccia 2

Caposele 2

Capriglia Irpina 1

Casalbore 1

Castelfranci 1

Castelvetere sul C. 1

Cervinara 5

Cesinali 4

Chianche 1

Contrada 1

Flumeri 4

Forino 3

Frigento 5

Grottaminarda 1

Grottolella 2

Lapio 2

Lauro 2

Lioni 4

Luogosano 1

Manocalzati 2

Melito Irpino 2

Mercogliano 13

Mirabella Eclano 3

Montefalcione 1

Monteforte Irpino 5

Montefusco 1

Montella 1

Montemiletto 5

Montoro 9

Moschiano 1

Mugnano del C. 2

Nusco 1

Ospedaletto d.A. 4

Pago del Vallo di L. 2

Paternopoli 2

Pietrastornina 1

Prata P.U. 2

Pratola Serra 2

Quindici 1

Roccabascerana 5

Rotondi 2

San Mango sul C. 1

San Martino V.C. 5

San Nicola Baronia 1

Santa Paolina 2

Sant.Andrea di C. 1

Santo Stefano del S.2

Savignano I. 1

Serino 3

Sirignano 1

Solofra 1

Sorbo Serpico 3

Sperone 1

Sturno 2

Taurano 2

Torre Le Nocelle 1

Villanova del B. 1

Zungoli 2