Falso in bilancio, atti nulli: si torna al pm per l'ex sindaco Antonio Aufiero L’avviso di conclusione indagini fu ricevuto dagli imputati dopo lo scioglimento del consiglio

Falso in bilancio 2017 a Pratola Serra: per l’ex sindaco Antonio Aufiero gli atti sono stati trasmessi al pubblico ministero. Accolta dal giudice Elena Di Bartolomeo, l’eccezione di nullità del decreto di fissazione dell’udienza preliminare sollevata dall’avvocato Teodoro Reppucci. Per tutti gli altri imputati - accusati di falsità materiale ed ideologico in atto pubblico e difesi dagli avvocati Enrico Matarazzo, Natalia Carina De Maio, Raffaele Tecce, Dario Cierzo e Giovanna Furcolo – dopo la costituzione delle parti, il processo proseguirà il prossimo 12 dicembre 2022.

L’inchiesta sul Comune sciolto per infiltrazioni camorristiche

Ad avviso degli inquirenti gli 11 imputati - tra cui l’ex sindaco e suo fratello - in concorso tra loro ed in qualità di componenti del consiglio comunale del comune di Pratola Serra, nell’ambito del procedimento amministrativo relativo all’approvazione del bilancio consuntivo dell’Ente per l’anno 2017, avrebbero attestato falsamente i fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità. In particolare, ad avviso degli inquirenti, nell’allegato al documento finanziario denominato “prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” avrebbero riportato residui attivi per 8.415.333,86 e residui passivi per euro 6,695.352,46 ed un risultato amministrazione in avanzo per 1,719.981,40