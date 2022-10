Avellino, controlli antidroga della Finanza: sequestrata hashish e marijuana Due persone denunciate: una di Atripalda e l'altra di Avellino

Nell’ambito di mirati servizi programmati dal Comando Provinciale di Avellino, a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i finanzieri del dipendente Gruppo, nella serata di venerdì, hanno proceduto al controllo di due persone nel centro cittadino del capoluogo irpino.

Le operazioni di servizio, svolte con il supporto dell’unità cinofila del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, hanno permesso di sequestrare circa 40 grammi tra marijuana e hashish, in loro possesso.

La maggior parte della sostanza stupefacente era detenuta da una delle due, residente in Atripalda, per la quale è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per il reato spaccio, mentre l’altra, abitante ad Avellino, in possesso di modico quantitativo, è stata segnalata alla Prefettura, sempre di Avellino, per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di detenzione per uso personale.

L’attività svolta testimonia, ancora una volta, l’azione esercitata dalle Fiamme Gialle avellinesi nellaprevenzione e nel contrasto al traffico illecito di droghe.