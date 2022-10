Scomparsa Manzo, Romina: non mi fermerò finché non saprò la verità su mio padre Le parole della figlia di Domenico Manzo scomparso da Prata Principato Ultra nel gennaio 2021

“Continuo a cercare mio padre e continuo a metterci la faccia”. Le parole di Romina Manzo, figlia dello scomparso Mimì ed iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di sequestro di persona. Romina in settimana affiancata dal suo legale, l’avvocato Federica Rennaprederà parte alla trasmissione Chi l’ha Visto perché vuole sapere la verità sulle sorti del padre. “Ora basta, voglio sapere mio padre che fine ha fatto, sono stata la prima a chiedere l’intervento della trasmissione condotto dalla Sciarrelli per far luce sul caso. Mi auguro che quanto prima la mia posizione venga archiviata”.

La misteriosa scomparsa

Mimì Manzo, il 71enne di Prata Principato Ultra scomparso nel nulla dall’8 gennaio del 2021, la sera della festa di compleanno di sua figlia Romina, indagata per sequestro di persona. Al momento nel registro degli indagati gli inquirenti hanno iscritto quattro persone, ma sono in corso ulteriori interrogatori di persone informate sui fatti per far luce sul giallo di Prata Principato Ultra.

Le indagini

Intanto l’avvocato Palmira Nigro ha annunciato che a breve farà ascoltare il suo assistito, l’indagato Alfonso Russo, accusato di favoreggiamento e false dichiarazioni al pubblico ministero.