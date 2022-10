Avellino, pestaggi e sequestro di persona: condannati Liotti e De Vito Accusati di estorsione tentata e consumata, sequestro di persona e lesioni di una coppia

Accusati di estorsione tentata e consumata, sequestro di persona e lesioni nei confronti di una coppia di tossicodipendenti: condannati a 3 anni e 4 mesi Sonia Liotti (difesa dagli avvocati Gaetano Aufiero e Costantino Sabatino) e a 4 anni e 9 mesi Kevin De Vito (difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria) al termine degli abbreviati. Per quest’ultimo il giudice dell’udienza preliminare ha riconosciuto la continuazione tra i reati di tentata estorsione, lesioni e la detenzione di armi. I due imputati, infine, sono stati assolti per il reato di sequestro di persona con la formula “perché il fatto non sussiste” e per l’estorsione consumata con la formula “per non aver commesso il fatto”.

la richiesta di condannda del pm Iglio

Il pubblico ministero Luigi Iglio aveva chiesto, al termine della sua requisitoria, la condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione per Sonia Liotti e 3 anni e 9 mesi per Kevin De Vito (per l’estorsione tentata e consumata, le lesioni e per il sequestro di persona). Per Kevin De Vito inoltre aveva chiesto 2 anni e 6 mesi di reclusione per la detenzione di armi senza riconoscere la continuazione dei reati.

Per gli altri due imputati A.D.N. e J.T. il giudice ha disposto il rinvio a giudizio. I due hanno chiesto di essere giudicati con il rito ordinario. Il processo inizierà il prossimo 26 aprile. Per Sonia Liotti e Kevin De Vito, dopo un lungo periodo di detenzione intramuraria, sono stati disposti gli arresti domiciliari.