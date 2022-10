Poliziotta violentata, l'avvocato Iorio chiede la perizia psichiatrica Toccherà a penalista irpino difendere il giovane accusato di tentato omicidio e violenza sessuale

Toccherà all'avvocato avellinese Rolando Iorio difendere il giovane ventitreenne accusato di tentato omicidio e di violenza sessuale nei confronti di un agente scelto della Polizia di Stato in servizio a Napoli.

I fatti risalgono alla sera di giovedì scorso, quando il ventitreenne, M.I., dopo aver seguito la poliziotta all'uscita del luogo di lavoro (Commissariato P.S. Decumani) nel mentre la donna si recava a riprendere la propria autovettura parcheggiata negli appositi stalli riservati alle Forze dell'Ordine all'interno del Porto di Napoli, in specie in via del Ghiaccio altezza Pesa Anatella, sorprendendola alle spalle e tirandole con violenza i capelli, la scaraventava a terra e la trascinava in un vicino luogo appartato dove, colpendola con una pietra al volto, cercava prima di soffocarla e poi di violentarla.

Soltanto il provvidenziale sopraggiungere di un camionista che si trovava nei paragi evitava il peggio. Il malfattore, infatti, si dava alla fuga per il Varco Pisacane, ma veniva di lì a poco fermato dalle Forze dell'Ordine immediatamente allertate.

Questa mattina l'avvocato Rolando Iorio ha incontrato il suo assistito presso il carcere di Poggioreale. «Una difesa prettamente tecnica» ha precisato il legale che ha preannunciato la richiesta di una perizia psichiatrica per il suo assistito che, da qundo è entrato in carcere, si è chiuso in un fermo mutismo.

"Massima comprensione e solidarietà per la giovane poliziotta che ha mostrato grande coraggio e sangue freddo", ha aggiunto l'avvocato Iorio.