Investita da un'auto a Mercogliano: 58enne è grave al Moscati La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale avellinese

Versa in gravi una donna di 58 anni di Mercogliano, che ieri è stata investita mentre attraversava la strada. E' successo ieri in via Fontana San Nicola. La donna è stata investita ed è stata subito trasferita in somma urgenza al Moscati. I sanitari hanno subito accertato la gravità delle ferite riportate e ora la donna è ricoverata nell’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Avellino. Indagano i carabinieri di Mercogliano per accertare ogni aspetto del sinistro. La signora viene tenuta sotto stretta osservazione dai medici del Moscati Solo nelle prossime ore, si potranno avere più elementi sul suo quadro clinico.