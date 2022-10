Avellino: scarcerato pluripregiudicato di Cervinara, ecco cosa è successo Era stato arrestato insieme a un complice mentre effettuava un furto di rame alla Sapa di Airola

Nella serata di ieri è stato scarcerato P.P., trentacinquenne di Cervinara, pluripregiudicato, arrestato in flagranza di reato la sera del 17 Dicembre del 2021, quando insieme ad un complice si era introdotto all'interno dello stabilimento SAPA di Airola per perpetrare l'ennesimo furto di rame.

Questa volta, però, i Carabinieri della Stazione di Montesarchio avevano predisposto un servizio di osservazione h 24 per impedire i furti che da giorni si stavano perpetrando nello stabilimento già sottoposto a sequestro.

Pertanto la notte del 17 Dicembre 2021 P.P., unitamente al suo complice, S. D., quarantaquattrenne pluripregiudicato, venivano tratti in arresto mentre stavano prelevando oltre 100 Kg di rame.

Ieri la Dodicesima Sezione Riesame del Tribunale di Napoli - Collegio C, in accoglimento dell'appello proposto dal difensore di fiducia di P.P., l'avvocato Rolando Iorio, ha scarcerato P.P. rimettendolo in libertà.

Resta invece in custodia cautelare S.D. difeso da altro avvocato.