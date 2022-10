Clan Partenio, attesa la sentenza della Corte di Appello di Napoli Il procuratore generale chiese la conferma della sentenza di primo grado

Clan Partenio, lunedì è attesa la sentenza di secondo grado per Filippo Chiauzzi, Elpidio Galluccio, Pasquale Bianco e Ferdinando Bianco, considerati dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, componenti del sodalizio criminale. Il verdetto è previsto dopo la discussione dell’avvocato Quirino Iorio. Il procuratore generale nella precedente udienza ha chiesto la conferma delle condanne inflitte in primo grado, al termine dell’abbreviato, dal gup di Napoli, Rosella Marro. Il procuratore generale della Corte di Appello di Napoli ha invocato la conferma dei trentatré anni di reclusione inflitti a Filippo Chiauzzi, Elpidio Galluccio, Pasquale Bianco e Ferdinando Bianco difesi dagli avvocati Domenico Dello Iacono, Luigi Senese, Roberto Romano e Quirino Iorio. Gli altri 22 imputati scelsero di essere giudicati con il rito ordinario e il processo è tutt’ora in corso davanti al tribunale di Avellino, in composizione collegiale.

La sentenza di primo grado

Il gup Rossella Marro, nel gennaio del 2021, condannò a 13 anni e 4 mesi Filppo Chiauzzi (il pubblico ministero aveva chiesto 20 anni di reclusione), 11 anni e 10 mesi invece furono inflitti a Elpidio Galluccio (per lui il pm ne aveva chiesti 18 anni), mentre i fratelli Pasquale Nando e Ferdinando Bianco furono condannati rispettivamente a 4 anni e 5 anni e 4 mesi, per loro il pubblico ministero Simona Rossi aveva chiesto una condanna di 10 anni.