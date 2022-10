Avellino, si accascia a terra e muore: dramma in viale Italia Un uomo colpito da un improvviso malore. Sul posto 118 e carabinieri

Tragedia in viale Italia. Un uomo colto da malore, si accascia a terra e muore. Il dramma si è consumato all'altezza dei semafori di viale Italia, pare che l'uomo stesse in compagnia della moglie, ed era appena uscito dal sale e tabacchi che si trova in quel punto.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, ma quando sono giunti i viale Italia, hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sono arrivati anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Con molta probabilità l'uomo è stato colpito da un infarto fulminante.