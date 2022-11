Maltempo a Forino: evacuati due anziani, messi in salvo con il gommone I giovani della Protezione Civile assistono anche le altre famiglie "imprigionate" in casa

Le conseguenze delle violenti piogge, accompagnate da fortissime raffiche di vento, si sono fatte sentire soprattutto a Forino: la frazione di Celzi, territorio frequentemente colpito dal maltempo, è coperta da oltre 60 centimetri di acqua. Via San Nicola, nel centro abitato, è diventata un fiume e si percorre soltanto con il gommone della Protezione Civile. La stessa Protezione Civile ha disposto l'evacuazione delle famiglie residenti in zona con due anziani messi in salvo e fatti allontanare dalle proprie abitazioni. Altre famiglie hanno preferito restare nelle proprie case e i giovani volontari della Protezione civile li assistono per tutte le necessità.

A Lioni

Sfiorata la tragedia in Alta Irpinia, a Lioni. A causa del vento, la tettoia in lamiera di un supermercato è stata sradicata. Soltanto per fortuna non ci sono state persone coinvolte o ferite. I

Divelto il tetto della scuola a Torelli di Mercogliano

Paura a Mercogliano, il forte vento ha divelto la copertura in lamiera di una scuola elementare. Il plesso interessato è quello della frazione Torelli. I bambini si trovavano all'interno delle classi. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. Sul posto i Vigili del Fuoco e il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, che aveva deciso di non emettere l'ordinanza di chiusura degli istituti scolastici.

Alberi abbattuti dalle raffiche di vento

Strade e garage allagati

Pioggia incessante e vento forte stanno interessando dalla notte scorsa la provincia di Avellino. Nel capoluogo irpino si registrano numerosi allagamenti di strade, garage e cantine. Disagi alla circolazione per l'allagamento del Ponte della Ferriera nel centro della città e nei collegamenti con i quartieri periferici, soprattutto in Contrada Quattrograna. Un pino è stato abbattuto dal vento in via Brigata ed è caduto sui fili della metropolitana leggera, non entrata ancora in esercizio. Il vento forte sta complicando la situazione. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate soprattutto per alberi, rami, tegole e lamiere pericolanti. I tecnici dell'amministrazione provinciale da ieri sera stanno monitorando le zone di competenza. Per il momento non si registrano particolari criticità nel resto della provincia dove in tutti i comuni i sindaci hanno chiuso scuole e parchi pubblici.