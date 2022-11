Ladri scatenati nella notte ad Avellino: furto nella storica edicola Gambale Caccia ai malviventi

Ladri scatenati ad Avellino. colpo nella storica edicola di Mario Gambale, in pieno centro città, nella piazza della chiesa di San Ciro. Mille euro di bottino circa, quello quantizzato dal signor Gambale e suo figlio Gianmarco e tutta l’amarezza nello scoprire l’edicola a soqquadro, ieri mattina, dopo il raid dei malviventi. “In quarant’anni di onorata attività non mi ero mai trovato in una situazione simile - spiega -. Fa male vedere la propria attività violata e offesa da ladri senza scrupoli, che sono riusciti portare via quanto di valore nell’edicola”. Oltre 400 euro di gratta e vinci, materiale gioco e gadget per bambini, riviste e tutte le monete rimaste in cassa. Questo ad ora il bottino quantificato, oltre ai danni alla porta del chiosco. Le forze dell’ordine stanno esaminando la videosorveglianza per acquisire elementi utili alle indagini per risalire all’identità dei malviventi.